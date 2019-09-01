جادو: مشاركة السيسي بقمة "تيكاد" تركت أثرا عالميًا كبيرًا

أكدت عضو مجلس مدينة فرساي في فرنسا، الدكتورة جيهان جادو، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقمة التيكاد تركت أثرا عالميًا كبيرًا في إرسال رسالة للعالم والتي بعث بها السيسي من اليابان باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي لمؤسسات التمويل العالمية والتى أكد فيها أن هناك مخاطر بالقارة الإفريقية وان القارة السمراء بحاجة ملحة للبناء والتطوير.



وأضافت في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الرئيس السيسي أكد في رسالته أن الائتمان تكون تكلفته مرتفعة وهذا يمثل عبئًا على القارة بأكملها وتجعل فرص الاستثمار ضعيفة لذلك التنمية لا تكون إلا بمبادرات جادة وحقيقية والدفع بالتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للشباب لتصبح السوق الإفريقية قادرة على الاستيعاب.



وأشارت إلى أنه كانت رسالة الرئيس واضحة نحو توجيه أنظار العالم أجمع إلى إفريقيا بكل ثرواتها وأن السوق الأفريقية الآن أصبحت مهيئة للاستثمار فيها وعقد اتفاقيات تجارية واقتصادية تتيح لأفريقيا فرص الاستثمار الحقيقي بها، بالإضافة إلي التأكيد التام من نجاح المشاركة في تلك القمة التي تدل على عمق العلاقات الدولية والعالمية لمصر وأفريقيا كلها.



وأوضحت أن الرئيس السيسى بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقى هو أول من أكد أهمية دور المرأة والشباب في تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل دول القارة السمراء.



ولفتت إلى أنه جاءت المشتركة بقمة التيكاد معبرة عن المستوى الرفيع للشراكة بين الدول الإفريقية واليابان ونفعا كبيرًا لجميع الأطراف وتمثل منصة تواصل للقطاع العام والخاص وعلى رأسها الصناعة والزراعة والتكنولوجيا وهذا ما يجعل مصر وأفريقيا تسعى دوما فى التعاون مع اليابان بما يحقق آمال وطموحات الدول الإفريقية ومواصلة مسيرة التيكاد من خلال تنفيذ مخططات التنمية الإفريقية.



وأكدت أنه يتعين علي العالم أجمع مد يد العون لإفريقيا ولجهود الرئيس السيسي المبذولة في محاولة تعزيز مكانة مصر باعتبارها بوابة العبور لأفريقيا واستعادة الاستقرار الأمني والاقتصادي بالمنطقة أجمع.