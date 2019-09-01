705 ملايين جنيه لتطوير طريقي الكافوري-برج العرب وسيدي كرير-المطار

استعرض منفذو محور التعمير بالاسكندرية، أمام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لدى وصوله والوفد المرافق له، حجم الأعمال التي تم تنفيذها، والمسافات التي يوفرها المحور الجديد وحجم الاستثمارات التي تم ضخها.



وبحسب ما تم استعراضه، جرى تطوير طريقي الكافوري برج العرب، وسيدي كرير المطار بطول 28.5 كم، ليصبح بعرض 48.5 متر بواق 5 حارات مرورية لكل اتجاه، منها 3 حارات رئيسية، وحارتين خدمية، بدلا من 2 حارة مرورية لكل اتجاه، بتكلفة إجمالية 705 ملايين جنيه.



ومن المقرر أن يستأنف مدبولي جولته بمحافظة الإسكندرية لتفقد عدد كبير من مشروعات الطرق والبنية التحتية والخدمات المميكنة التي انتهى تنفيذها الى جانب المقرر انتهائها قريبا، والوقوف على أي نقاط تعوق انحاز تنفيذ المشروعات في الأوقات المقررة.



يرافق رئيس الوزراء في جولته، وزراء النقل والاتصالات والعدل، ومحافظ الإسكندرية وقيادات المحافظة.