اليوم.. انطلاق التشغيل الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل

أكد الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، انطلاق التشغيل الفعلى لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد اليوم الأحد.



وأضاف أنه حتى الآن تم تشغيل 24 وحدة صحية ومركز بالمحافظة للعمل داخل المنظومة، وجار الانتهاء من تطوير المنشآت الطبية مثل الوحدات والمراكز والمستشفيات الطبية.



وأوضح أن هناك 3 هيئات ستقوم بإدارة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وهى هيئة الرعاية الصحية المسئولة عن تقديم الخدمات وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية المسئولة عن تسجيل واعتماد المنشآت الطبية، وهيئة التأمين الصحى الجديدة المسئولة عن التمويل للمنظومة كاملة.



وكانت منظومة التأمين الصحى الشامل بدأت فى الأول من يوليو التشغيل التجريبي على مدار شهرين.