حالة كوريا سائق فورمولا 2 مستقرة بعد حادث خطير في بلجيكا

ذكر موقع السائق خوان مانويل كوريا على الإنترنت، أنه خضع لجراحة وحالته مستقرة الآن بعد حادث خطير تسبب في وفاة السائق الفرنسي أنطوان أوبير، أمس السبت، خلال سباق جائزة بلجيكا الكبرى في سلسلة فورمولا 2 لسباقات السيارات.



وأصيب السائق الأمريكي-الإكوادوري البالغ عمره 20 عاما بكسور في الساقين وإصابة بسيطة بالظهر ودخل غرفة العناية الفائقة.



وجاء في بيان بموقع السائق "حالة خوان مانويل كوريا مستقرة في الوقت الحالي. نُقل إلى المستشفى عبر طائرة مروحية وخضع لجراحة".



وأضاف "ظل خوان مانويل في حالة وعي حتى دخل غرفة الجراحة".



ووقع الحادث على سرعة عالية عندما اصطدم كوريا بأوبير (22 عاما) بعد أن خرج السائق الفرنسي بالفعل من مسار حلبة سبا فرانكورشان عند منعطف ريديون السريع.



وقال الاتحاد الدولي للسيارات إن أوبير توفي متأثرا بجراحه بينما نقل كوريا إلى مستشفى في لييج وبدأ الاتحاد التحقيق في الواقعة.