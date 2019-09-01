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رياضة

بطولة فرنسا: موناكو يستعير باكايوكو ويفاوض لترحيل فالكاو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 09:45 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن نادي موناكو لكرة القدم استعارة لاعب خط الوسط تييمويه باكايوكو من تشلسي الإنكليزي، في وقت أكد نادي غلطة سراي التركي بدء مفاوضات لضم المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو من النادي الفرنسي.

وأورد النادي الجنوبي المتوج بطلا لفرنسا في العام 2017، في بيان ليل السبت، أن الدولي الفرنسي باكايوكو انضم الى صفوفه على سبيل الإعارة من النادي اللندني لموسم واحد، مع خيار الشراء النهائي.

ونقل بيان النادي عن باكايوكو قوله "أنا سعيد جدا للعودة الى موناكو، النادي الذي احتفظ معه بذكريات رائعة".

وأمضى اللاعب البالغ 25 عاما، ثلاثة مواسم مع موناكو توجت بإحراز لقب 2016-2017 الذي كان الأول لفريق الإمارة في الدوري الفرنسي منذ 17 عاما. وبنهاية الموسم المذكور، انتقل إلى تشلسي في صفقة قدرت قيمتها بـ45 مليون يورو وشملت توقيعه عقدا لخمسة أعوام.

وأمضى باكايوكو موسما واحدا مع تشلسي خاض خلاله 43 مباراة في مختلف المسابقات، قبل أن تتم إعارته الى ميلان الإيطالي في الموسم الماضي، حيث دافع عن ألوانه في 42 مباراة.

على صعيد آخر، كشف نادي غلطة سراي المتوج في الموسم الماضي بطلا للدوري التركي، شروعه في "مفاوضات رسمية" لضم فالكاو.

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