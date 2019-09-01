صحيفة كويتية تصف السيسى بـ"القائد المحنك"

وصفت صحيفة "النهار" الكويتية، الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ(القائد المحنك)، مشيرة إلى أنه أسهم بدور مهم في إنقاذ مصر من مصير مجهول.



وقالت "النهار" الكويتية – في افتتاحيتها اليوم الأحد، بقلم جواد بوخمسين رئيس مجلس إدارة الصحيفة – "يحل على الكويت وأميرها الغالي، ضيف عزيز كريم، وقائد لبلد عظيم، وهو رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يزور البلاد بدعوة من أخيه الأمير، الشيخ صباح الأحمد.. والضيف الكبير رجل له مكانته العالية، وتاريخه المشرف، وهو قائد محنك، أسهم بدور مهم في إنقاذ مصر من مصير مجهول، ومستقبل مظلم كان ينتظرها".



وأضاف أن الرئيس السيسي منذ أن تولى المسئولية الجسيمة، وهو يعمل من أجل أمن ورخاء واستقرار مصر، لأن في ذلك أمن واستقرار الشرق الأوسط كله، مؤكدا أن مصر هي قلب المنطقة، ودولة لها مكانتها ليس في المنطقة وحسب، وإنما على مستوى العالم كله.



وشدد بوخمسين على أهمية زيارة الرئيس السيسي للكويت، ومحادثاته مع الشيخ صباح الأحمد، مشيرا إلى أن البلدين يجمعهما على مر الزمن، علاقات وطيدة وتعاون وثيق، وتفاهما وتنسيقا على كل المستويات والمحافل.



وقال "الكويت وقيادتها وشعبها، لم ينسوا يومًا وقفة مصر النبيلة إبان الغزو العراقي للكويت، وتسخيرها كل الإمكانات السياسية والعسكرية والدبلوماسية من أجل تحرير الكويت، كما لا ننسى الدور الكبير الذي لعبه المصريون في تطوير وتنمية الكويت في جميع المجالات من خلال الكفاءات المصرية الكبيرة".



وتابع رئيس مجلس إدارة صحيفة "النهار" الكويتية، أن الزيارة ستكون فرصة طيبة لرجال الأعمال الكويتيين، للقاء الرئيس السيسي، والتعرف على الفرص الاستثمارية في أرض الكنانة مصر العروبة والحضارة والتاريخ، وتنفيذ مشروعات تعود على الطرفين بالخير والرخاء، وتعزز العلاقات القوية أصلًا بين البلدين والشعبين.