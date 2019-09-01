السيسى يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتى فى مقر إقامته

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل فى مقر إقامته رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم.



وكان الرئيس السيسي قد وصل- مساء السبت- والوفد الرسمي المرافق له إلى الكويت، في زيارة رسمية تستغرق يومين؛ حيث كان في استقباله بمطار الكويت الدولي، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



ويربط الكويت بمصر إرث تاريخي وإنساني عظيم، شكل نسيج وثيق من الترابط والتعاون بين البلدين، وأنتج شراكات متعددة على كل المستويات، منذ عام 1919.



وتأتي زيارة الرئيس إلى دولة الكويت تأكيدًا على التعاون المتكامل بين البلدين والعلاقات الأخوية والاجتماعية، ونموذج يحتذي به بين الأشقاء.