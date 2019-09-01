صحة الأقصر تعلن بدء مبادرة السيسى لصحة المرأة

بدأت محافظة الأقصر اليوم الأحد تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لصحة المرأة بالمحافظة وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، لتستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي.



وقال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إن الهدف من المبادرة هو الاهتمام بصحة المرأة المصرية والكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى من خلال مراكز علاج الأورام.. موضحا أن الحملة تقدم العلاج مجانا، إضافة إلى التوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات من سن 18 عاما وما فوق، مشيرا إلى أن الحملة سيشارك فيها فقط الممرضات والأطباء من السيدات.



وأوضح أن مواعيد العمل بالمبادرة ستبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا، في أماكن محددة على مستوى الإدارات الصحية بالمحافظة، ففي ادارة البندر "مستشفى الأقصر الدولى – مستشفى الأقصر العام- رعاية طفل الأقصر – العوامية – نجع الخطباء- القباحى الغربى – منشاة العمارى – نجع غنيم – الزناقطة – الكرنك الجديد – الكرنك القديم – نجع الطويل- الشيخ موسي – مركز حضرى الكرنك".



وفي إدارة أرمنت "مستشفى حميات أرمنت- رعاية طفل أرمنت – مركز طبى أرمنت الحيط – أو دغار – الرياينة – حاجر الرزيقات – الرزيقات قبلى – الديمقراط – المحاميد بحرى – المحاميد قبلى".



وفي ادارة الطود "الطود – العديسات قبلى – المريس – العديسات بحرى – جزيرة أرمنت – الندافين"، وفي ادارة الزينية "مدامود أبو طربوش – العشى – طيبة – الزينية قبلى"، وفي ادارة البياضية "البغدادى – الحبيل – مركز حضرى البياضية"، وفي إدارة القرنة "مستشفى القرنة – الضبعية – حاجر الضبعية – البعيرات – الأقالتة – حاجر الأقالتة – الطارف – سيول نجع البركة – الشيخ عامر – القبلى قامولا".



أما في إدارة إسنا "الشغب – المعلا – الهنادى – المساوية – الدير – الحليلة – الحلة – زرنيخ – ترعة ناصر – كومير – جزيرة راجح – العضايمة – القرايا – الغريرة – الكيمان – طفنيس – أصفون – توماس 3 – النجوع بحرى – أبو زعفة – نجع العرب – النجوع قبلى – رعاية طفل إسنا – مركز طبى إسنا".