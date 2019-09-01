الأحد 01 سبتمبر 2019 الموافق 02 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة الأقصر تعلن بدء مبادرة السيسى لصحة المرأة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 09:39 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
بدأت محافظة الأقصر اليوم الأحد تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لصحة المرأة بالمحافظة وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، لتستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي.

وقال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إن الهدف من المبادرة هو الاهتمام بصحة المرأة المصرية والكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى من خلال مراكز علاج الأورام.. موضحا أن الحملة تقدم العلاج مجانا، إضافة إلى التوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات من سن 18 عاما وما فوق، مشيرا إلى أن الحملة سيشارك فيها فقط الممرضات والأطباء من السيدات.

وأوضح أن مواعيد العمل بالمبادرة ستبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا، في أماكن محددة على مستوى الإدارات الصحية بالمحافظة، ففي ادارة البندر "مستشفى الأقصر الدولى – مستشفى الأقصر العام- رعاية طفل الأقصر – العوامية – نجع الخطباء- القباحى الغربى – منشاة العمارى – نجع غنيم – الزناقطة – الكرنك الجديد – الكرنك القديم – نجع الطويل- الشيخ موسي – مركز حضرى الكرنك".

وفي إدارة أرمنت "مستشفى حميات أرمنت- رعاية طفل أرمنت – مركز طبى أرمنت الحيط – أو دغار – الرياينة – حاجر الرزيقات – الرزيقات قبلى – الديمقراط – المحاميد بحرى – المحاميد قبلى".

وفي ادارة الطود "الطود – العديسات قبلى – المريس – العديسات بحرى – جزيرة أرمنت – الندافين"، وفي ادارة الزينية "مدامود أبو طربوش – العشى – طيبة – الزينية قبلى"، وفي ادارة البياضية "البغدادى – الحبيل – مركز حضرى البياضية"، وفي إدارة القرنة "مستشفى القرنة – الضبعية – حاجر الضبعية – البعيرات – الأقالتة – حاجر الأقالتة – الطارف – سيول نجع البركة – الشيخ عامر – القبلى قامولا".

أما في إدارة إسنا "الشغب – المعلا – الهنادى – المساوية – الدير – الحليلة – الحلة – زرنيخ – ترعة ناصر – كومير – جزيرة راجح – العضايمة – القرايا – الغريرة – الكيمان – طفنيس – أصفون – توماس 3 – النجوع بحرى – أبو زعفة – نجع العرب – النجوع قبلى – رعاية طفل إسنا – مركز طبى إسنا".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

باب للمواريث وآخر للتبني.. "الإنجيلية" تكشف أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية

منذ حوالي 23 ساعة

صور خطوبة أحمد الشيخ تثير الجدل.. تعليقات قاسية على نجم الأهلي (شاهد)

منذ حوالي 13 ساعة

الباز: السيسي أتعب كل من يأتي بعده في رئاسة الاتحاد الأفريقي

منذ حوالي 21 ساعة

17 جنيهًا للكيلو.. أسعار الدواجن تواصل انخفاضها

ads

الصور

image description

دينا الوديدي ومحمد حسن يتألقان في حفل محكى القلعة

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

image description

بالصور.. إغلاق 5 مراكز طبية كبرى في الأقصر

image description

"سارة الرياني" فتاة تربي العقارب والثعابين في غرفتها (صور)

image description

في ذكرى اغتيال ناجى العلى.. 32 عامًا ويبقى مُبدع «حنظلة» نجمًا لا يحتجب

الأكثر قراءة

صور خطوبة أحمد الشيخ تثير الجدل.. تعليقات قاسية على نجم الأهلي (شاهد)

الباز: السيسي أتعب كل من يأتي بعده في رئاسة الاتحاد الأفريقي

"اختطفها جاهل وكيّاد".. كيف استغل أعداء الدولة حملة "علماء مصر غاضبون"؟

طاقم حكام من أذربيجان لمباراة الزمالك والاتحاد بنصف نهائي الكأس

أيام زمان

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

قاد سيارة مرة واحدة في حياته.. شاهد رخصة قيادة الراحل نجيب محفوظ

الصحة

تحذير لغير المدخنين: تجنبوا إغراء السجائر الإلكترونية

اكتشاف جديد يمهد الطريق لكشف مبكر عن النوع 1 من السكرى

اكتشاف جديد يقي من الإصابة بالإيدز

عيش بصحة.. إليك أبرز أسباب الصداع النصفى

الرئيس نيوز

مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية والكويتية لتبادل المعلومات

السيسي يستقبل رئيس مجلس الأمة بمقر إقامته في الكويت

العودة لأفريقيا.. رئيس الوزراء الإثيوبي يبدأ زيارة لإسرائيل

5 قتلى و21 مصابا في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

منوعات

هبوط طائرة فى بحيرة بنيويورك

البرازيل.. تعديل قرار حظر إشعال النار فى الهواء

إضراب عن العمل فى مطار سخيبول بأمستردام

بعد افتتاحه.. أبرز المعلومات عن متحف آثار طنطا

كشكول

في استغاثة بالرئيس.."أعضاء تدريس كفر الشيخ": 47 عاماً والرواتب ثابتة

على هامش زيارة اليابان.. "عبد الغفار" يلتقي رئيس جامعة هيروشيما

"الخشت" و"صقر" يفتتحان المرحلة الخامسة لـ"جامعة الطفل"

اليوم.. آخر موعد للتقديم بمدرسة "الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية"

إسلام سياسي

صحيفة بريطانية: نساء داعش يزرعن بذور لخلافة جديدة

طلاب الأزهر الوافدون يكشفون أكبر عوائق محاربة الفكر المتطرف في بلادهم

إعلامية إخوانية تشيد بمبادرة الشباب المستقل بالسجون

لماذا استضافت "الجزيرة" قياديًا بالقاعدة لتهديد الإمارات؟


زيت وسكر

ما هي أعراض خلل الجهاز الهضمى؟

تفاصيل جديدة بشأن المتخلفين عن استلام أراضى الإسكان الاجتماعى

تعرف على موعد صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر

تدشين قافلة طبية بالإسكندرية

مقالات الرأي
ماجد حبته
المحاكمة المؤجلة منذ 18 سنة!
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفن وحماية المرأة
ماجد حبته
تيكاد 7.. مسك الختام
صفاء النجار
تعبيراتنا غير اللفظية وعمليات غسيل المخ «1-2»
المزيد

الثقافة

الليلة.. افتتاح معرض "نجيب محفوظ.. بختم النسر" بتكية أبو الدهب

سوهاج للفنون الشعبية وعمر خيرت يختتمان مهرجان القلعة للموسيقى

الليلة.. "سيرة حب" تعود على خشبة البالون

الليلة.. عرض الوثائقى "تأتون من بعيد" بنقاد السينما

صفحتنا ع الفيس بوك