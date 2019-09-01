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اقتصاد

أمريكا والصين تتبادلان الضربات الجمركية مجددا

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 09:36 ص
جريدة الدستور
وكالات
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فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية إضافية بنحو 15% على ما قيمته 110 مليارات دولار من الواردات الصينية.

وتغطي التعريفات الجمركية الأمريكية الكلية الآن نحو سبعين في المائة من الواردات الصينية بعد إضافة التعريفات الجمركية الأخيرة التي تم فرضها على أكثر من 3200 سلعة من بينها شاشات التليفزيون البلورية السائلة LCD والساعات وقطع الأثاث.

وقد ردت بكين على الفور بإجراءاتها الخاصة، حيث قامت بفرض تعريفات جمركية بما يصل إلى 10% على أكثر من 1700 سلعة أمريكية من بينها النفط الخام وفول الصويا.

وتقول كلتا الدولتين إنهما مستعدتان لمواصلة تصعيد النزاع التجاري بفرض تعريفات جمركية إضافية في أوائل شهر ديسمبر القادم على أقرب تقدير.

وقد تبنت إدارة ترامب توجها يتمثل بمحاولة الحصول على تنازلات من الصين من خلال التعريفات الجمركية.

ولكن بكين أظهرت أنها لن تتراجع عن قضايا تعتبرها مهمة وتواصل الرد بفرض تعريفاتها الجمركية الخاصة.

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