احتجاجات فى بريطانيا على قرار جونسون تعليق البرلمان

خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع في أرجاء المملكة المتحدة على خلفية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق البرلمان لنحو شهر وذلك قبل الموعد النهائي لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.



وجرت المظاهرات يوم الاحد استجابة لدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واتهم المحتجون رئيس الوزراء بمحاولة إجهاض المعارضة لمبادرته الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



يذكر أن الموعد النهائي الحالي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو في 31 أكتوبر.



ويعني تعليق البرلمان لشهر أن المشرعين سيكون أمامهم وقت أقل لتمرير قوانين لمنع الخروج بدون اتفاق.



وردد الناس خارج شارع "10 داونينج" هتافات من بينها "عار عليك يا بوريس جونسون" وطالبوه بالتنحي.



وقد وقع نحو 1.7 مليون شخص على التماس على شبكة الإنترنت يطالب رئيس الوزراء جونسون بإلغاء خطط تعليق البرلمان.