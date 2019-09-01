آبى يتعهد بمواصلة دعم جهود الصومال فى مجال الأمن البحرى

اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد "فارماجو" على أن يواصل البلدان العمل معا فيما يتعلق بالأمن البحري.



يذكر أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية تقوم حاليا بمهمة لمكافحة القرصنة قبالة الصومال.



وأشاد آبيه أثناء اجتماعه مع الرئيس الصومالي في مدينة يوكوهاما الساحلية يوم الأحد بجهود الصومال تجاه السلام والأمن الإقليميين بما في ذلك محاربة الإرهاب وإجراءات مكافحة القرصنة في خليج عدن. وتعهد بأن تواصل طوكيو دعمها لتلك الجهود.



وأعرب الرئيس الصومالي عن امتنانه لدعم اليابان.



جدير بالذكر أن الرئيس الصومالي كان في زيارة إلى اليابان لحضور مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية "تيكاد" الذي اختتم في يوكوهاما أمس السبت.