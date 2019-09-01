المحتجون فى هونج كونج يواصلون المظاهرات بدون إذن

أجرى الكثير من المحتجين في هونج كونج مظاهرات بدون إذن من الشرطة واشتبكوا مع رجال الشرطة في نهاية أسبوع مضطربة أخرى يوم أمس السبت.



وتقول السلطات المحلية إن واحدا وعشرين شخصا أصيبوا بجروح وتم اعتقال أربعين شخصا.



وقد جاءت المظاهرة الضخمة على جزيرة هونج كونج في أعقاب سلسلة اعتقالات في اليوم السابق لناشطين مناصرين للديمقراطية من بينهم زعيمان لحركة المظلات في عام 2014.



واحتل المتظاهرون طرقا بالقرب من مبنى المجلس التشريعي ومكاتب حكومية.



وقذفوا قنابل حارقة وأشياء أخرى على تلك المباني مما دفع الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين.



وقام المتظاهرون بإشعال حريق ضخم بالقرب من مقر للشرطة بعد إضرام النيران في حواجز من المتاريس.



وقد تحولت بعض المظاهرات إلى أعمال عنف في محطة لقطارات مترو الأنفاق، حيث قام المتظاهرون بتحطيم نوافذ وآلات لبيع التذاكر.



واشتبكوا مع الشرطة مما أسفر عن إصابة الكثيرين.



وأفادت وسائل الإعلام في هونغ كونغ بأن الشرطة أطلقت رصاصتين تحذيريتين في الهواء خارج حديقة فيكتوريا في جزيرة هونج كونج.



ومن المحتمل أن تستمر الاضطرابات اليوم الأحد حيث تم توجيه دعوات للناس للمشاركة في سد الطرق المؤدية إلى مطار هونج كونج الدولي.