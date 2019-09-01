إيران: الولايات المتحدة أظهرت "بعض المرونة" حيال مبيعات النفط

قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن الولايات المتحدة أظهرت "بعض المرونة" بشأن إعفاءات مبيعات النفط الإيراني.



جاء ذلك في مقابلة بثتها وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية يوم السبت، فقد قال عباس عراقجي إن التحول في موقف الولايات المتحدة جاء أثناء قمتها مع فرنسا في شهر أغسطس.



وقال عراقجي إن ذلك يعد انفراجا في سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في ممارسة أقصى درجات الضغط ونجاحا لسياسة إيران في ممارسة أقصى درجات المقاومة.



ولكنه لم يسرد أي تفاصيل.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال يوم الإثنين إنه عندما تتوفر الظروف المناسبة فسيلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني لإنهاء المواجهة مع إيران بشأن برنامجها النووي.



ولكن روحاني قال يوم الثلاثاء إن إيران لن تتحدث مع الولايات المتحدة حتى ترفع عقوباتها ضد طهران.



وكان ترامب قد سحب الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي لعام 2015 بين قوى عالمية وإيران.



وبعد ذلك فرضت إدارته عقوبات على إيران بما في ذلك حظر استيراد النفط الإيراني.