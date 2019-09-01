الآلاف يتظاهرون في أستراليا ضد ترحيل أسرة تاميلية تطلب اللجوء

تظاهر آلاف الأشخاص في المدن والبلدات بجميع أنحاء أستراليا اليوم الأحد، ضد مساعي الحكومة لترحيل أسرة تاميلية سريلانكية تطلب اللجوء السياسي.



وتُحتجز الأسرة المكونة من أربعة أفراد، من بينهم طفلان 4 أعوام وعامان، مولودان في أستراليا، في مركز احتجاز في جزيرة كريسماس النائية، بينما تنظر محكمة في ملبورن هذا الأسبوع في استئناف أخير ضد ترحيلهم.



واتهم زعيم حزب الخضر ريتشارد دي ناتالي الحكومة بالقسوة في ترحيل الأسرة، التي يدعمها المجتمع في قرية بيلويلا النائية في كوينزلاند، حيث عاشوا طوال السنوات الأربع الماضية.



ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأسترالية عن دي ناتالي قوله أمام تجمع حاشد في ملبورن: "هذه قسوة لا معنى لها، إنها وحشية من أجل الوحشية".



ورفض وزير الشؤون الداخلية بيتر دوتون التراجع عن القرار على الرغم من الضغوط المتزايدة من المجتمع والساسة المعارضين للسماح للأسرة بالبقاء.



وقال دوتون أمس الأول الجمعة إن الوالدين وصلا إلى أستراليا بطريقة غير مشروعة على متن قارب، وخلصت المحاكم في سلسلة من القضايا إلى أن الأسرة غير مؤهلة للجوء وبالتالي فإنها "لا تستحق الحماية" من جانب أستراليا.