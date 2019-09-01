فلاشينج ميدوز.. صعود نادال وزفيريف إلى الدور الرابع

أكمل المصنف ثانيا الإسباني رافايل نادال والألماني ألكسندر زفيريف السادس، عقد الدور الرابع لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الكبرى في كرة المضرب، والذي بلغته أيضا حاملة اللقب اليابانية ناومي أوساكا على حساب الأميركية اليافعة كوري "كوكو" غوف التي ودعت ملاعب فلاشينج ميدوز بالدموع.



وانضم نادال بفوزه السهل على الكوري الجنوبي هيون تشونغ المصنف 170 السبت بنتيجة 6-3 و6-4 و6-2 في الدور الثالث، الى المصنف أول حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والثالث السويسري روجيه فيدرر، في الدور الرابع للبطولة المقامة في نيويورك.



ولحق بنادال ضمن المصنفين البارزين، زفيريف الفائز على السلوفيني ألياز بيديني 6-7 (4-7)، 7-6 (7-4)، 6-3 و7-6 (7-3).



وينتظر الإسباني المتوج ثلاث مرات في فلاشينج ميدوز، لقاء مرتقب في دور الـ16 ضد الكرواتي مارين سيليتش بطل 2014، والذي تخطى في الدور الثالث الأميركي جون أيسنر 7-5، 3-6، 7-6 (8-6) و6-4.