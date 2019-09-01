صور.. بدء تنفيذ منظومة جمع القمامة من المنازل بحى فيصل بالسويس

انطلق التطبيق الفعلي لمنظومة جمع القمامة من المنازل بحي فيصل بمحافظة السويس، صباح اليوم، وبمتابعة من المهندسة فاتن إبراهيم، رئيس حي فيصل.



وكانت البداية بتوجه عمال النظافة إلى المنازل بمنطقة تعاونيات القاهرة تحت إشراف إدارة النظافة بحي فيصل، ومحمد عبدالله سكرتير الحي، وعماد حمدي مساعد رئيس الحي، ومحمد مرسي مشرف قطاع فيصل.



وناشدت رئاسة حي فيصل بالسويس سكان المنطقة بالتعاون والمشاركة الإيجابية للحفاظ على البيئة وتحويل السلوك البيئي السلبي إلى إيجابي وتجهيز أكياس القمامه وتركها أمام الشقة؛ لمرور العمال المخصصين للجمع أكياس القمامة من أمامها وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.



كان اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، عقد اجتماعًا بحضور رؤساء الأحياء لمناقشة خطة تكثيف أعمال النظافة ومنظومة جمع القمامة من المنازل على مستوى الأحياء.



واستعرض رؤساء الأحياء خطة وبرنامج العمل في منظومة النظافة والجمع السكني.



وأكد السكرتير العام على استعداد لتوفير كافة الإمكانيات لدعم المنظومة من خلال زيادة المعدات والأجهزة المستخدمة والعمالة لتنفيذ العمل لمنظومة الجمع المنزلي للقمامة اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2019 بعدد من المناطق لكل حي ووضع جدول زمني لتطبيقها بجميع بمدن المحافظة.