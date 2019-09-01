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عالم

مسئول أمريكى: المباحثات مع حركة طالبان تقترب من التوصل لاتفاق

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:49 ص
زلماي خليل زاد،المبعوث
زلماي خليل زاد،المبعوث الأمريكي
وكالات
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قال زلماي خليل زاد،المبعوث الأمريكي، لعملية المصالحة الأفغانية إن الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان أنهيا جولتهما الحالية من المباحثات في العاصمة القطرية الدوحة، مضيفا أنهما يقتربان من التوصل لاتفاق.

وأضاف أن الجانبين على وشك التوصل لاتفاق من شأنه الحد من العنف وفتح الباب أمام الأفغان للجلوس معا للتفاوض.

ويشار إلى أن حركة طالبان رفضت حتى الآن التحدث مع الحكومة الأفغانية، التي تصفها بأنها "دمية".

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة إن جولة المباحثات "انتهت بصورة ناجحة" أمس السبت، مضيفا أنها على وشك " إنهاء الاحتلال".

ويذكر أن أمريكا وحركة طالبان يلتقيان منذ العام الماضي أملا في إنهاء الصراع الأفغاني المستمرة منذ نحو عقدين.

وتريد واشنطن من حركة طالبان ضمانات بأن لا تصبح أفغانستان ملاذا آمنا للإرهابيين، في حين تركز طالبان على ضمان انسحاب جميع القوات الأجنبية بقيادة أمريكا من البلاد.

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