تجديد حبس 4 عاطلين بحوزتهم مخدرات فى الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس 4 عاطلين، 15 يوم علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة كمية من مخدرات الأفيون والهيروين والحشيش والأقراص المخدرة، وذلك قبل ترويجها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 4 عاطلين بدوائر أقسام شرطة أول العامرية ومحرم بك وثان الرمل وثالث المنتزه، بمزاولة نشاط إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة.



وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهمين وبحوزتهم كيلو جرام لمخدر الأفيون، و270 جراما لمخدر الهيروين، و150 جراما لمخدر الحشيش، و700 قرص مخدر، ومبلغ مالي، 5 هواتف محمولة.