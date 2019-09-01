تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى تزوير محررات رسمية بالإسكندرية

قررت نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام كل من عاطل، 65 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، محكوم عليه بالسجن 8 سنوات، وعامل طباعة، 55 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، بتزوير المحررات الرسمية.



أكدت التحريات صحة المعلومات، وقيام المتهمين باصطناع المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية، ومهرها بخاتم شعار الجمهورية المقلد لبيعها للأشخاص من راغبي التعامل بها بانتحال أسماء وصفات وهمية واستخدامها في إنهاء التعاملات التجارية وأمام الجهات الحكومية.



وتبين من التحريات قيام المتهم الأول بانتحال صفة مُحضر والحصول على توقيعات المواطنين على إيصالات أمانة بزعم قيامه بإعلانهم بمثولهم أمام ساحات القضاء باستخدام طلبات حضور مصطنعة، وقيامه عقب ذلك برفع دعاوى قضائية ضدهم باستخدام تلك الإيصالات للضغط عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهما وضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزة الأول " 7 كارنيهات مزورة منسوب صدورهم لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، عدد من المستندات والمحررات الرسمية جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مزورين، عدد من شهادات التخرج منسوب صدورها لإحدى الجامعات، قسيمة إشهار طلاق وغيرها".



وبمواجهتهما اعترفا المتهمان بنشاطهما الإجرامي بالاشتراك مع عاطل، 30 سنة، محتجز بقسم شرطة المنشية على ذمة قضية تزوير.