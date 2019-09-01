مساعدات إماراتية عاجلة للمتضررين من الأحداث الأخيرة باليمن

قدم الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات عاجلة للمتضررين من الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة عدن، ووزع متطوعو هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن المساعدات الإغاثية والإيوائية للأسر المتضررة من أحداث عدن.



ويأتي الدعم الجديد استمرارًا لما تقوم به دولة الإمارات الشقيقة من أعمال خيرية.



وأشاد أهالي عدن بجهود هيئة الهلال الأحمر في إيصال تلك المساعدات والتخفيف من معاناتهم.

