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مصر

الذويخ: زيارة السيسى للكويت تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:32 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد سفير الكويت لدى مصر محمد صالح الذويخ، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت تؤكد مدى عمق ورسوخ وخصوصية العلاقة الأخوية العريقة التي تربط بين البلدين والشعبين على مدار عقود طويلة.

وقال الذويخ، في مقال نشر له اليوم الأحد بجريدة "الأنباء" الكويتية: "هذه العلاقة الفريدة في ملامحها، والتي جسدت بأحداثها وتطورها، قصة نجاح كبيرة، يحق لنا أن نفخر بها، ونقدمها للعالم كنموذج حي على وحدة الهدف، وصدق التوجه، وامتزاج الرؤى، والسعي المشترك نحو تحقيق طموحات شعبينا وأمتنا، من أجل التنمية والأمن والاستقرار".

وأكد قوة العلاقة بين مصر والكويت، حيث أنها تعد تحصيلا لثلة من المواقف المضيئة عبر مسيرة التعاون الأخوي المشترك لأجيال متلاحقة وعقود متتالية، وضعت بصماتها الراسخة على مختلف مجالات التعاون، وتكفلت برعايته وتعظيمه، وصولا إلى التفاهم والتقارب الواقع اليوم، والذي يشعر به الجميع، ويلمسه القاصي والداني في صورة مشرقة، قوامها المحبة والتقدير والعمل الثنائي من أجل صالح البلدين.

وأشار الذويخ إلى أن زيارة الرئيس السيسي تأتي في سياق متواصل من الزيارات والاتصالات المستمرة، وتعد فرصة طيبة لاستعراض مختلف جوانب العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، وتكريس تمسكهما بثوابتها، والحفاظ على مسارها الأصيل، الذي استقر جيلا بعد جيل، مستندا إلى إرث ثمين وأساس متين، يشكل منطلقا قويا باتجاه آفاق واسعة من التعاون والتفاهم ازاء كل القضايا المطروحة.

وأكد أن زيارة الرئيس السيسي تكتسب أهمية خاصة، في ظل التحديات العديدة والمخاطر التى تمر بها بالمنطقة وتستلزم المزيد من التنسيق والتشاور سعيا وراء الخروج برؤية مشتركة، تسهم في بلورة موقف موحد لمواجهتها.

وأضاف الذويخ: "إني على ثقة في صدق رغبتنا المشتركة نحو العمل الدءوب للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتجنيبها مخاطر الانزلاق إلى ما لا تحمد عقباه، فضلا عن السعي لاستعادة زمام المبادرة في التعامل مع هذه التحديات، وفق مبادئ الحوار، والتعايش المشترك، والتعاون من أجل استقرار وازدهار شعوبنا.

وأردف قائلا: "لا يسعني إلا أن أعبر مجددا عن خالص سعادتي بزيارة الرئيس السيسي الأخوية للكويت، والتي يحل على أميرها وشعبها، أخا كريما، وضيفا عزيزا، وقائدا حكيما لدولة شقيقة جمعتنا بها ملحمة عظيمة من الأخوة والتعاون على مدار التاريخ".

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