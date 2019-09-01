استمرار نيمار مع سان جيرمان يتصدر صحف فرنسا

استعانت الصحف الفرنسية الصادرة، صباح اليوم الأحد، بمقولة شهيرة لجيرارد بيكيه مدافع برشلونة عن زميله السابق نيمار دا سيلفا، قبل انتقال الأخير إلى صفوف باريس سان جيرمان قبل عامين.



فكتبت مجلة "فرانس فوتبول" عبر موقعها الإلكتروني عبارة "نيمار باق" باللغة الإسبانية، في إشارة لاستسلام اللاعب البرازيلي في تحقيق رغبته بالعودة مجددًا إلى البارسا.



وأصدرت صحيفة ليكيب 3 نسخ، تصدر غلاف الأولى صورة نيمار بعبارة إسبانية "مستمر"، وأضافت "اللاعب البرازيلي أدرك استحالة انتقاله إلى برشلونة"، وفي صدر الصفحة أشارت إلى تعادل أولمبيك ليون بصعوبة مع ضيفه بوردو 1-1 في الجولة الرابعة.



وكتبت النسخة الثانية من "ليكيب": "انطلاقة جديدة"، في إشارة لتحفز أولمبيك مارسيليا للفوز على ضيفه سانت إيتيان.



أما النسخة الثالثة فعنونت غلافها بـ "رين يتطلع للقمة" تعبيرًا عن محاولة الفريق الفوز على ضيفه نيس، لتحقيق انتصار رابع على التوالي يعيده لتصدر جدول (الليج وان).



ومن جانبها وصفت صحيفة "لو باريزيان" ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي بـ"الرجل الحديدي لبي إس جي".