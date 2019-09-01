الأحد 01 سبتمبر 2019 الموافق 02 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

نيمار يؤجل حلم العودة لبرشلونة إلى 2020

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:31 ص
نيمار
نيمار
أ ش أ
طباعة
ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، لم يتخل تماما عن فكرة العودة مجددا إلى برشلونة الإسباني، رغم تعقد المفاوضات بين الناديين في الأيام القليلة الماضية، وتأكيد تقارير صحفية أن اللاعب البرازيلي سيبقى مع الفريق الفرنسي هذا الموسم.

ونقلت الصحيفة، تصريحا لأحد المقربين من اللاعب البرازيلي قال فيه "إذا فشلت الصفقة هذا الصيف، فإنها ستحدث خلال عام، نيمار سيقدم كل ما لديه لخدمة فريقه الحالي".

وأشارت إلى أن نيمار يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة خلال ساعات للانضمام لمعسكر منتخب البرازيل الذي سيخوض مباراتين وديتين ضد كولومبيا وبيرو، ويساوره الشك في أمرين، هل قامت إدارة برشلونة بكل ما في وسعها لضمه؟ وهل إدارة بي إس جي كانت تستعد بالفعل للتوصل لاتفاق مع البارسا؟.

ولفتت إلى أن النادي الباريسي رفض مبادرة نيمار بسداد 20 مليون يورو من ماله الخاص لتسهيل انتقاله إلى برشلونة، واعتبرتها خطوة غير قانونية، مما عقد المرحلة الأخيرة من المفاوضات.

وذكرت "لو باريزيان" أنه مع اختلاف التوقيت بين فرنسا وأمريكا، فإن نيمار لن يكون جاهزا لمواجهة ستراسبورج يوم 14 سبتمبر بعد 4 أيام فقط من ودية بيرو.

وكذلك سيغيب عن مواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا يوم 18 من الشهر ذاته، وربما تكون عودته للفريق الباريسي ضد أولمبيك ليون يوم 22 سبتمبر.

وقالت إنه حتى هذا الموعد سيكون أمام النادي الباريسي واللاعب فترة طويلة وكافية لاستعادة الهدوء والتركيز، بعدما عاش نيمار جونيور صيفا صاخبا وسط اهتمام إعلامي شديد بمفاوضات انتقاله إلى برشلونة، لكنه كان حريصا في الوقت ذاته بعدم إبداء رغبته في الرحيل بشكل علني.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

باب للمواريث وآخر للتبني.. "الإنجيلية" تكشف أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية

منذ حوالي 22 ساعة

إسراء الغريب.. قنبلة فى وجه مرضى «الذكورة القاتلة»

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق لرانيا علواني بعد خناقة "تويتر"

ads

الصور

image description

دينا الوديدي ومحمد حسن يتألقان في حفل محكى القلعة

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

image description

بالصور.. إغلاق 5 مراكز طبية كبرى في الأقصر

image description

"سارة الرياني" فتاة تربي العقارب والثعابين في غرفتها (صور)

image description

في ذكرى اغتيال ناجى العلى.. 32 عامًا ويبقى مُبدع «حنظلة» نجمًا لا يحتجب

الأكثر قراءة

صور خطوبة أحمد الشيخ تثير الجدل.. تعليقات قاسية على نجم الأهلي (شاهد)

الباز: السيسي أتعب كل من يأتي بعده في رئاسة الاتحاد الأفريقي

"اختطفها جاهل وكيّاد".. كيف استغل أعداء الدولة حملة "علماء مصر غاضبون"؟

طاقم حكام من أذربيجان لمباراة الزمالك والاتحاد بنصف نهائي الكأس

أيام زمان

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

قاد سيارة مرة واحدة في حياته.. شاهد رخصة قيادة الراحل نجيب محفوظ

الصحة

تحذير لغير المدخنين: تجنبوا إغراء السجائر الإلكترونية

اكتشاف جديد يمهد الطريق لكشف مبكر عن النوع 1 من السكرى

اكتشاف جديد يقي من الإصابة بالإيدز

عيش بصحة.. إليك أبرز أسباب الصداع النصفى

الرئيس نيوز

مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية والكويتية لتبادل المعلومات

السيسي يستقبل رئيس مجلس الأمة بمقر إقامته في الكويت

العودة لأفريقيا.. رئيس الوزراء الإثيوبي يبدأ زيارة لإسرائيل

5 قتلى و21 مصابا في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

منوعات

هبوط طائرة فى بحيرة بنيويورك

البرازيل.. تعديل قرار حظر إشعال النار فى الهواء

إضراب عن العمل فى مطار سخيبول بأمستردام

بعد افتتاحه.. أبرز المعلومات عن متحف آثار طنطا

كشكول

في استغاثة بالرئيس.."أعضاء تدريس كفر الشيخ": 47 عاماً والرواتب ثابتة

على هامش زيارة اليابان.. "عبد الغفار" يلتقي رئيس جامعة هيروشيما

"الخشت" و"صقر" يفتتحان المرحلة الخامسة لـ"جامعة الطفل"

اليوم.. آخر موعد للتقديم بمدرسة "الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية"

إسلام سياسي

صحيفة بريطانية: نساء داعش يزرعن بذور لخلافة جديدة

طلاب الأزهر الوافدون يكشفون أكبر عوائق محاربة الفكر المتطرف في بلادهم

إعلامية إخوانية تشيد بمبادرة الشباب المستقل بالسجون

لماذا استضافت "الجزيرة" قياديًا بالقاعدة لتهديد الإمارات؟


زيت وسكر

ما هي أعراض خلل الجهاز الهضمى؟

تفاصيل جديدة بشأن المتخلفين عن استلام أراضى الإسكان الاجتماعى

تعرف على موعد صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر

تدشين قافلة طبية بالإسكندرية

مقالات الرأي
ماجد حبته
المحاكمة المؤجلة منذ 18 سنة!
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفن وحماية المرأة
ماجد حبته
تيكاد 7.. مسك الختام
صفاء النجار
تعبيراتنا غير اللفظية وعمليات غسيل المخ «1-2»
المزيد

الثقافة

الليلة.. افتتاح معرض "نجيب محفوظ.. بختم النسر" بتكية أبو الدهب

سوهاج للفنون الشعبية وعمر خيرت يختتمان مهرجان القلعة للموسيقى

الليلة.. "سيرة حب" تعود على خشبة البالون

الليلة.. عرض الوثائقى "تأتون من بعيد" بنقاد السينما

صفحتنا ع الفيس بوك