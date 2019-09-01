نتنياهو يعلن السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية قريبا

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي، اليوم الأحد، إنه سيعلن قريبا السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية كافة.



يأتي هذا في الوقت الذي اشتعلت فيه الأزمة ما بين لبنان واسرائيل، حيث أغلق الاحتلال المجال الجوي اللبناني، فيما تواصل قوات الاحتلال استعداداتها لمواجهة حزب الله، عقب إطلاقها هجمات جوية على المركز الأعلامي لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية الأسبوع الماضي مما أسفر عن مقتل عدد من رجال حزب الله.