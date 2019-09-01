قيادات الحوثي تنهب 3 مليارات ريال بزعم إصلاح الكهرباء

كشفت تقارير إعلامية عن فضحية حوثية جديدة بطلها القيادي الحوثي أحمد حامد مدير مكتب ما تسمى «الرئاسة الحوثية» حيث سرق 3 مليارات ريال يمني تحت مسمى إصلاح الكهرباء في العاصمة اليمنية.



وبحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية فقد أفادت التقارير بأن «حامد» كلف من قبل الحوثيين بالإشراف على مشروع اقترحه لتشغيل محطتي الكهرباء في حزيز وذهبان بصنعاء ووضع له ميزانية 3 مليارات ريال يمني.



وأكدت التقارير أن هدف المشروع تجاري لصالح مليشيا الحوثي مع أن الكهرباء ملك للدولة وهو ما استغلته المليشيا في نهب الميزانية.



ولفتت إلى أن القيادي الحوثي ورد المبلغ إلى حسابه الخاص مبرراً عجز وزارة الكهرباء ومؤسساتها عن تنفيذ المشروع الذي لم ينفذ على الأرض أصلاً.