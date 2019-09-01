مجدلاني: أمريكا تشجع إسرائيل على المضي في الاستيطان وتهويد القدس

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن الولايات المتحدة أصبحت الشريك والمشجع لاسرائيل للمضي قدمًا في سياسة الاستيطان وتهويد القدس لإخراجها من المفاوضات.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن هناك تحولًا جذريًا في الموقف الأمريكي، مشيرًا إلى أن ما يحصل في القدس، تغييرات ذات طابع ديمغرافي من أجل تهجير السكان في القدس، وإحداث تغييرات هندسية في المدينة.



وشدّد مجدلاني على "أننا أمام مفترق طرق جدّي، وأمام شلل في المنظومة الدولية حتى في منع أي إدانة بحق إسرائيل، كما أن هناك حالة من الانهيار الرسمي العربي، وهذا يسهل كثيرًا على الولايات المتحدة المضي قدمًا في عملية التغيير، ومنظمة التعاون الإسلامي تتعامل مع القدس كأنها قضية ثانوية".