اليوم.. رئيس هندوراس يفتتح مكتبًا تجاريًا في القدس المحتلة

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد، أن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز الذي وصل "إسرائيل" السبت، سيفتتح اليوم مكتبًا للتجارة والتكنولوجيا بصفة دبلوماسية في القدس المحتلة.



وبحسب الصحيفة، فإن المكتب سيفتتح بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من الشخصيات.



ونقلت الصحيفة عن هيرنانديز قوله "إن هذه الخطوة تعني اعترافًا واضحًا بأن القدس عاصمةً لإسرائيل."



وبذلك يصل عدد البعثات الدبلوماسية التي فتحت لها مكاتب في القدس بصفة دبلوماسية إلى 5.