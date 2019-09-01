قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين من بينهم محاضرة جامعية ونجليها

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 6 مواطنين من الضفة من بينهم المحاضرة في كلية الاعلام بجامعة بيرزيت وداد البرغوثي، من بلدة كوبر شمال غرب رام الله.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت البرغوثي، عقب اقتحام منزلها وتفتيشه.



يذكر أن الاحتلال اعتقل نجلها الشاب كرمل البرغوثي يوم أمس، أثناء عودته من مدينة الخليل، كما اعتقل نجلها الثاني قسام قبل أسبوع.

وفي السياق ذاته اقتحم جنود الاحتلال منزل الشيخ عمر البرغوثي والد الشهيد صالح والأسير عاصم في كوبر.



وفي الخليل وتحديدًا في مخيم العروب اعتقل جيش الاحتلال الفتى عزيز حبيب رشدي.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين على مدخل قرية جورة الشمعة، إلى جانب شاب وزوجته على حاجز النشاش جنوبًا، كما استولت القوات على سيارة عقب اقتحامها قرية حوسان غربًا.



وفي القدس، اعتقلت سلطات الاحتلال الشاب شادي عطية من العيسوية شرق المدينة المحتلة.