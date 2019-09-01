الاحتلال يستأنف ضخ الوقود إلى قطاع غزة اليوم

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، استئناف ضخ كميات الوقود كاملة لصالح محطة الكهرباء في قطاع غزة بعد أن قررت منذ نحو أسبوع تقليصها للنصف بحجة ما اسمته "الوضع الأمني".



يذكر أن إمدادات ضخ الوقود توقفت الأسبوع الماضي بعد توتر الوضع على الحدود الجنوبية.



ويشهد قطاع غزة أزمة كهرباء خانقة تضاعفت في الأيام الأخيرة مع تقليص كميات الوقود، رغم تحسنها في الأشهر القليلة الماضية مع تمويل قطر للوقود المورد لصالح المحطة.