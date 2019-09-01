بارنييه: غير متفائل بشأن تجنب سيناريو الخروج بدون اتفاق

قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل إنه غير متفائل حيال تجنب سيناريو الخروج بدون التوصل لاتفاق إذ إن الاتحاد قد لا يمكنه تلبية متطلبات بريطانيا بإلغاء الوضع الخاص بالحدود الأيرلندية من اتفاق الانسحاب.



وكتب بارنييه في صحيفة صنداي تليجراف يقول إن ما يطلق عليه "وضع خاص" يجب أن يظل لحماية السوق الأوروبية الموحدة وفي نفس الوقت ضمان أن تبقى الحدود مع جزيرة أيرلندا مفتوحة.



وقال بارنييه طبقا لمقتطفات من مقالته التي نشرت في الصفحة الأولى للصحيفة "أنا غير متفائل بشأن تجنب سيناريو الخروج بدون اتفاق، لكن يجب علينا جميعا أن نواصل العمل بعزم.



"إن الوضع الخاص بالحدود الإيرلندية هو الحد الأقصى من المرونة التي يمكن للاتحاد الأوروبي تقديمها لدولة غير عضو".



وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سواء تم التوصل إلى اتفاق أو بدونه بحلول 31 أكتوبر.