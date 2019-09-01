ارتفاع عدد قتلى هجوم بشرق المكسيك إلى 30 شخصًا

وصل عدد قتلى حريق نشب إثر هجوم على ملهى صباح الأربعاء الماضي بشرق المكسيك إلى 30 شخصا، حسبما أفادت السلطات المحلية الأحد.



وذكرت وزارة الصحة في ولاية فيراكروز الساحلية لوكالة أنباء "شينخوا" إن وفاة شاب يبلغ من العمر 19 عاما في مستشفى كوتزاكوالكوس بالولاية زاد عدد القتلى، مضيفة أن ثلاثة ضحايا آخرين ما زالوا في المستشفى.



وقام 4 مسلحين بإضرام النار في ملهى كابلو بلانكو الليلي في المدينة الساحلية مساء يوم الثلاثاء، ثم أغلقوا المخارج. ولم يتضح الدافع وراء إشعال الحريق بعد.



وقال خورخي وينكلر، المحامي العام في فيراكروز يوم الخميس إن السلطات تحقق فيما إذا كانت عصابات المخدرات وراء الهجوم.



وقد أشارت التحقيقات الأولية إلى أنه بدافع انتقامي، بعد أن رفض صاحب الملهى السماح لعصابة ببيع المخدرات في الملهى، وفقا لما ذكره حاكم فيراكروز سويتلاهواس غارسيا في وقت سابق.