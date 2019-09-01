رجال أعمال صينيون وأمريكيون يناقشون الفرص التجارية فى ندوة صناعية

قال جيانغ ليو جيون، رئيس الغرفة الدولية الأمريكية للاستثمار الصناعي، إن تقوية التبادل والتعاون الدوليين يمكن أن يساعد في تشكيل منصة مشتركة لتعزيز التنمية في عالم يتسم بتغييرات وتعديلات كبيرة.



وكان جيانغ يتحدث مساء يوم السبت في ندوة صناعية للشركات الصينية - الأمريكية في نادي هارفرد بوسط مانهاتن بنيويورك، مشيرا أيضا إلى أنه من الصعب على شركة أن تقف بمفردها وتستمر لفترة طويلة بناء على قوتها الذاتية.



بدوره، قال وانج يان قوه، الرئيس التنفيذي الزائر لغرفة التجارة والصناعة لاتفاقية التجارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ورئيس غرفة التجارة الدولية الصينية للقطاع الخاص، إنه "من الصعب على أي رجل أعمال المضي قدما بمفرده، علينا أن نتكاتف من أجل مستقبلنا المشترك".



ولفت وانج إلى أنه في وقت تمر فيه العلاقات الصينية - الأمريكية بأصعب الأوقات، فإنه ينبغي على رجال الأعمال من كلا الجانبين التحلي بذهن صاف والتكاتف للمساهمة في التنمية الاقتصادية العالمية والتقدم الاجتماعي.



كما ناقش رجال الأعمال الصينيون والأمريكيون أيضا الفرص التجارية فيما بينهم وتبادلوا وجهات النظر المتعمقة لإقامة تعاون إستراتيجي طويل الأجل.



وحضر الندوة قرابة 100 شركة من الصين والولايات المتحدة، تغطي مجالات التمويل والعقارات والرعاية الطبية والتعليم وغيرها من الصناعات.