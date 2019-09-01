المعارضة البريطانية: الأسبوع المقبل "فرصة أخيرة" لوقف بريكست بلا اتفاق

قال زعيم المعارضة في بريطانيا، جيرمي كوربن، اليوم الأحد، إن الأيام المقبلة هي "فرصة أخيرة" لوقف تنفيذ بريكست بلا اتفاق، قبل أن يتم تعليق البرلمان نتيجة الخطط المثيرة للجدل لرئيس الوزراء بوريس جونسون.



أدلى كوربن بهذه التصريحات ردًا على سؤال حول تعليقات أدلى بها كاير ستارمر، وهو عضو برلمان عمالي، ووزير الدولة بحكومة الظل حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خلال فعالية في جلاسكو باسكتلندا يوم السبت، كجزء من زيارة لثلاثة أيام لسكوتلندا، قبل أن يستأنف البرلمان عمله في ويستمنستر في الـ3 من سبتمبر.



وقيل إن ستارمر قد قال إن الأسبوع المقبل هو آخر فرصة لوقف بريطانيا عن مغادرة الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.



وفي رده على هذا السؤال، قال كوربن "نعم، إنها الفرصة الأخيرة، وسنعمل بالتأكيد كل ما بوسعنا لوقف بريكست بلا اتفاق، ومنع رئيس الوزراء من أخذنا إلى أيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية".



وأضاف زعيم المعارضة البريطانية "إنها الأجندة الحقيقة لرئيس الوزراء"، مضيفا "هناك الكثير قد تم فعله استعدادا للثلاثاء المقبل".



يذكر أن البرلمان سيعود للانعقاد بعد 6 أيام فقط كإجازة صيفية، وفي هذه الأثناء، خرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع يوم السبت، للاحتجاج على قرار رئيس الوزراء لتعليق البرلمان.