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اقتصاد

موسكو تخفض الرسوم الجمركية على صادرات النفط

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:34 ص
جريدة الدستور
وكالات
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كشفت وثائق لوزارة التنمية والاقتصاد الروسي، اليوم الأحد، أن الرسوم الجمركية على صادرات النفط الروسية، ستنخفض بداية من 1 سبتمبر بقيمة 3.4 دولار للطن الواحد، لتصل إلى 90.7 دولار بدلا من 94.1 دولار للطن.

هذا وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية الروسية أن متوسط سعر نفط الأورال خلال فترة المراقبة من 15يوليو إلى 14 أغسطس بلغ 61.4 دولارا للبرميل، أو 448.5 دولارا للطن الواحد.

وأكدت الوثائق أن الرسوم المخفضة للنفط لعدة حقول، في سيبيريا الشرقية، وحقول بحر قزوين وحقول "بريرازلومنوي" المتعلقة بمعادلة الحسابات الجديدة والتي تم اتخذها في إطار مناورة الضرائب بصناعة النفط، منذ 1 فبراير من عام 2015، ستبقى عند مستوى الصفر.

وأضافت الوثيقة بأن الرسوم على نفط عالى اللزوجة ستنخفض إلى 9 بدلا من9.4 دولار أمريكي، أما الرسوم على منتجات النفط الخفيف والزيوت ستنخفض إلى 27.2 دولارا للطن الواحد، ورسوم منتجات النفط الداكن ستنخفض إلى 90.7 دولار أمريكي للطن الواحد، أما رسوم تصدير البنزين ستنخفض إلى 27.2 دولار، ورسوم النفط المباشر ستنخفض إلى 49.8 بدلا من 51.7 دولار للطن الواحد.

هذا وستبقى الرسوم على الغاز المسال عند مستوى الصفر، أما الرسوم على فحم الكوك ستنخفض إلى 5.8 بدلا من 6.1 دولار للطن.

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