لاعب التنس الكورى الجنوبى يخسر أمام نادال

لم يتمكن لاعب التنس الكوري الجنوبي "جونغ هيون" من الصعود إلى الدور الجديد من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد هزيمته أمام اللاعب الأسباني الأعسر اليد رافاييل نادال.



واجه اللاعب الكوري الجنوبي المصنف في المركز الـ170 عالميا خصمه الإسباني نادال والمصنف الثاني عالميا في الدور الثالث في آخر البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام" لهذا الموسم في نيويورك يوم السبت (بالتوقيت المحلي). وخسر 3 مجموعات متتالية 6-3، 6-4، 6-2 في أقل من ساعتين في المبارة التي عقدت على أرض ملعب أرثر آش بداخل مركز كرة المضرب الدولي يو إس تي إيه بيلي جين كينغ.



سبق أن تغلب جونغ على الإسباني فرناندو فيرداسكو يوم الخميس الماضي في الدور الثاني من البطولة بعد خسارته لأول مجموعتين ليفوز في الثلاث المتبقية من المجموعات الخمس، ويواجه نادال بعد ذلك.



لعب جونغ البالغ من العمر 23 عامًا خمس مجموعات متواصلة في المبارة التي استمرت لـ7 ساعات تقريبا في الدور الثاني، في حين أن نادال فاز في مبارة الدور الأول بعد أن تغلب على خصمه في أول مجموعتين وصعد للدور الثالث مباشرة بعد انسحاب خصمه الأسترالي تاناسي كوكيناكيس لإصابة في الكتف الأيمن.