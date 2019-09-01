اليوم.. رئيس كوريا الجنوبية يغادر البلاد للقيام بجولة آسيوية

من المقرر أن يغادر الرئيس مون جيه رئيس كوريا الجنوبية، البلاد اليوم الأحد، للقيام بجولة آسيوية تشمل تايلاند وميانمار ولاوس.



وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس كوري جنوبي تايلاند وميانمار منذ عام 2012.



وتعتبر زيارة لاوس الرسمية أول زيارة من نوعها على الإطلاق لرئيس كوري جنوبي.



وبهذه الزيارة سيكمل الرئيس مون زياراته لجميع الدول الأعضاء العشر في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وكذلك جميع الدول الـ11 التي تستهدفها سياسة الجنوب الجديدة لحكومة مون جيه-إن.



وكان الرئيس مون قد تعهد بزيارة جميع الدول الأعضاء في آسيان خلال فترة ولايته.



ويأتي إكمال الرئيس مون زيارة جميع الدول الأعضاء في آسيان، في الوقت الذي تستعد فيه كوريا الجنوبية لعقد القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية وآسيان والدورة الأولى للقمة بين كوريا الجنوبية ودول ميكونغ في نوفمبر المقبل في مدينة بوسان الكورية.



وخلال زيارته إلى تايلاند في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر، سيجتمع الرئيس مون مع رئيس الوزراء التايلاندي "براوث تشان أوتشا" لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين.



وفي 2 سبتمبر، سيحضر الرئيس مون منتدى الأعمال الكوري - التايلاندي لإلقاء خطاب بشأن الثورة الصناعية الرابعة.



ومن المتوقع أن يدعو الرئيس مون، تايلاند التي تتولى منصب رئاسة آسيان لهذا العام، إلى التعاون لإنجاح القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية وآسيان والقمة الأولى بين كوريا الجنوبية ودول الميكونج.



وسيتوجه الرئيس مون بعد ذلك إلى ميانمار في 3 سبتمبر للاجتماع مع عضو مجلس الدولة والحائز على جائزة نوبل للسلام "أونج سان سو كي" والرئيس "وين مينت" لمناقشة التعاون بشأن النمو المستدام المتبادل للبلدين والدعم النظامي لمزيد من الشركات الكورية الجنوبية للقيام بأعمال تجارية في ميانمار.



وسيبدأ الرئيس مون زيارة لاوس في الفترة من 5 إلى 6 سبتمبر، حيث سيجتمع مع الرئيس "بونهانج فوراتشيث" لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة الكهرومائية وغيره.