الحكومة الميانمارية والجماعات المسلحة تصدر إعلانا مشتركا لوقف إطلاق النار

أصدر ممثلون عن مركز المصالحة والسلام التابع للحكومة الميانمارية، وممثلون عن أربع جماعات عرقية مسلحة، إعلانا مشتركا صباح اليوم الأحد، بعد لقاء بينهم في كنجتونغ بولاية شان، صباح اليوم نفسه.



والجماعات المسلحة الأربع هي منظمة استقلال كاتشين، وجبهة تحرير ولاية بالاونج، أو جيش التحرير الوطني لتاآنغ، والحزب الوطني الميانماري للحقيقة والعدالة، أو جيش التحالف الوطني الديمقراطي الميانماري، والرابطة المتحدة لآراكان أو جيش آراكان.



لقد تمت مناقشة قضايا تتعلق بالاشتباكات المسلحة الجارية، وذلك من أجل توقيع اتفاق ثنائي لوقف إطلاق النار، ثم اتفاق مماثل على المستوى الوطني، وفقا للإعلان، الذي أضاف أنه تمت أيضا المناقشة والاتفاق مع ممثلي الجانب العسكري، على قضايا تتعلق بنشر القوات واللوائح والإجراءات التي تمنع اندلاع القتال.



وتعهد كلا الجانبين في الإعلان على الالتزام ببذل الجهود بإرادة سياسية كاملة من أجل وقف الأعمال المسلحة الحالية، من أجل تحقيق المصالحة والسلام في البلاد.



وحدّد اللقاء أن تكون الجولة المقبلة للمناقشات يومي الـ16 والـ17 من سبتمبر، دون تأكيد مكان انعقادها.