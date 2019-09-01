محافظ الجيزة يتفقد محطتى مياه الشرب بإمبابة وجزيرة الدهب منتصف الليل

تفقدت محافظ الجيزة منتصف الليل محطتي مياه الشرب بإمبابة وجزيرة الذهب، وذلك في ضوء تزايد شكاوى المواطنين من انقطاعات المياه بعدد من المناطق بالمحافظة.



وتواصلت المحافظة على الفور مع وزارة الموارد المائية والري ومع مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة الجيزة لمياه الشرب للوقوف على أسباب مشكلة الانقطاعات، والتي ترجع إلى وجود طحالب حول مرشحات محطات المياه مما يؤدي لانسداد هذه المرشحات والتي تتطلب غسيلها أكثر من مرة في اليوم الواحد، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه أكثر من مرة على المناطق التي يتم تغذيتها من خلال المحطة.



وأكد محافظ الجيزة أنه تم الاتفاق مع وزارة الموارد المائية والري والشركة القابضة لمياه الشرب على زيادة معدل منسوب المياه لحل مشكلة الانقطاعات، كما وجهت المحافظة شركة مياه الشرب بالجيزة بسرعة تنفيذ الأعمال لاستعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة بالانقطاعات.



ومن جانبه، أوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أن المشكلة موسمية تقلل معدلات وصول خدمة مياه الشرب خاصة للمناطق الواقعة بنهاية مواقع الخدمة.



وأشار بدوي إلى أنه في إطار الاتفاق الذي توصل إليه اللواء أحمد راشد مع وزارة الموارد المائية والري والشركة القابضة للمياه سيتم التنسيق لزيادة منسوب المياه للمحطات مما يقلل نسبة استقبال المرشحات لمثل تلك الملوثات (الطحالب) ويعيد معدل ضخ المياه لطبيعته وسوف يشعر المواطنون بتحسن الضغوطات تدريجيا، لافتا إلى أنه تم استعادة العمل بالمحطات بطاقة 70 % وجار العمل على مدار اليوم لرفع تلك النسبة لحين الوصول للمعدلات المعتادة.



رافقت المحافظ خلال جولته التي قام بها منتصف الليل كل من اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فو زي السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة ومنصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.