رومانيا تريد مقاضاة رئيس البلاد أمام المحكمة الدستورية

أعلنت رئيسة الوزراء الرومانية الاشتراكية الديموقراطية، السبت، أنها ستقاضي أمام المحكمة الدستورية، رئيس الجمهورية اليميني كلاوس يوهانيس الذي اتهم حكومتها "بالفساد" ويرفض الموافقة على تعيين وزراء جدد.



وقالت فيوريكا دانسيلا للصحفيين وكوادر في حزبها في كونستانتا الواقعة على البحر الأسود "سنذهب إلى القضاء".



وأضافت أن "إطلاق الصفات سهل لكن يجب أن تكون لديه أدلة ولم أمس بأي فضيحة فساد إذا لم يتم تعيين الوزراء، سنذهب إلى المحكمة الدستورية".



وكان تحالف الليبراليين والديموقراطيين (يسار الوسط) تخلى عن دانسيلا بانسحابه من الحكومة.



وهي تريد تعيين وزراء جدد من حزبها في مكان الوزراء المستقيلين قبل أن تحاول الحصول على ثقة البرلمان.



لكن الرئيس رفض كل مقترحاتها. قد تحدث عن "الازدراء للرومانيين في معاملة الحزب الاشتراكي الديموقراطي وتحالف الليبراليين واليسار".



وقال "هذا يجب ألا يفاجىء احدا، بل بالعكس إنه النتيجة المنطقية لسنتين ونصف السنة من الحكم الفوضوي وغير المؤهل والفاسد".



وسيجري رئيس الدولة ورئيسة الحكومة اتصالا هاتفيا الاثنين.