كيف تحصل على رقم مميز لسيارتك من "الداخلية"

تحرص وزارة الداخلية على تقديم كافة التسهيلات والخدمات للمواطنين، من خلال التسهيل عليهم في الحصول على كافة الخدمات الشرطية.



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يأتي ذلك في إطار العمل الجاد والمستمر بوزارة الداخلية نحو تنفيذ سياسة الحكومة بشأن التيسير والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، ومع بدايات العام الجديد 2019 بدأ اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل عمل الحكومة الإلكترونية والتي تهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين عن بعد من مقر إقامتهم دون الانتقال إلى مقر الجهاز الحكومي.