رئيس الوزراء يتفقد مينائى الإسكندرية والدخيلة بعد قليل

يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بعد ساعات قليلة، جولة تفقدية لمشروعات مينائي الاسكندرية والدخيلة بمحافظة الاسكندرية، يرافقه عدد من الوزراء، ومحافظ الاسكندرية، وعدد من قيادات المحافظة والموانئ.



يأتي ذلك فى إطار سياسة مدبولي التي يتبعها منذ عمله وزيرا للإسكان، ثم رئيسا للوزراء، ومتابعته المستمرة للمشروعات التي يجري تنفيذها ومدى الإنجاز على أرض الواقع، والعمل على إزالة المعوقات التي يمكن أن تعوق سرعة إنجاز إنهاء هذه المشروعات.