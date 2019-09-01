الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.



ومن المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك.



وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فمعتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر..

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 34

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 30

السلوم 23 31

سيوة 24 33

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 25 35

الإسماعيلية 23 35

السويس 25 36

العريش 23 33

رفح 23 32

رأس سدر 25 36

نخل 19 35

نويبع 29 36

طابا 25 34

كاترين 17 34

الطور 28 33

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 28 37

مرسى علم 28 35

الفيوم 26 36

بنى سويف 24 36

المنيا 25 36

أسيوط 26 37

سوهاج 25 37

قنا 26 38

الأقصر 26 39

أسوان 28 40

أبوسمبل 26 40

الوادى الجديد 25 39

شلاتين 30 38

أبو رماد 29 38

حلايب 29 35

رأس حدربة 28 34