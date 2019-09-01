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تكنولوجيا

الصين تكشف عن خطتها لتعزيز صناعة الذكاء الاصطناعى

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 06:31 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أصدرت بلدية شانغهاي، خطة عمل مدتها ثلاث سنوات لتعزيز تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي، سعيًا لبناء نفسها في مقدمة الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2021.

ووفقًا للخطة التي تم الكشف عنها في الحفل الختامي للمؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2019، ستدعم شانغهاي مشاريع الذكاء الاصطناعي الرئيسية بنسبة 30 بالمائة من استثماراتها، حيث سيتم تحديد مبلغ دعم لكل مشروع بمقدار 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار أمريكي).

كما تم إنشاء صندوق استثماري لصناعة الذكاء الاصطناعي في شانغهاي، مع حجم مستهدف أولي قدره 10 مليارات يوان، يوم السبت لتقديم الدعم المالي لمشروعات الذكاء الاصطناعي المستقبلية بالمدينة.

وتم توقيع إجمالي 33 مشروعًا للذكاء الاصطناعي، بما فيها مركز ابتكار الذكاء الاصطناعي لـ"آي بي أم" ومقر ابتكار الذكاء الاصطناعي العالمي لـ"كوانغ تشي"، في حفل اختتام المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي.

وسيتم إنشاء مركز الابتكار لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس لشركة هواوي في منطقة بودونغ الجديدة بشانغهاي.

وبحسب وو تشينغ، نائب عمدة شانغهاي، ارتقى الذكاء الاصطناعي منذ العام الماضي، ليصبح بمثابة استراتيجية تنموية أولوية في شانغهاي التي تضم أكثر من 1000 شركة رئيسة في مجال الذكاء الاصطناعي وأكثر من 3000 شركة ذكاء اصطناعي عاملة في المجال، ويتجاوز حجم الصناعات ذات الصلة 70 مليار يوان، لتحتل المرتبة الأولى في البلاد.

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