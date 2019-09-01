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رياضة

موعد مباراة الزمالك والاتحاد فى كأس مصر

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:46 ص
موعد مباراة الزمالك
موعد مباراة الزمالك والاتحاد
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يواجه فريق الزمالك، اليوم الأحد، نظيره الاتحاد السكندرى، ضمن منافسات دور نصف نهائى بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد الإسماعيلية، في تمام الساعة 8 مساءً، وستذاع على شاشة "أون سبورت" و"نايل سبورت" بالإضافة إلى قناة "تايم سبورت".

وكان الاتحاد تأهل للدور قبل النهائى بالفوز على الإسماعيلى فى دور الـ 8 بنتيجة 3 - 1.

ومن المتوقع أن يدفع مدرب الزمالك الجديد ميتشو بكلًا من: "محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى وأوباما وأوناجم فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

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