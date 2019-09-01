CNN تعرض تقريرًا عن أعمال قصر البارون ضمن حملة مصر السياحية

نشرت وزيرة السياحة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تقريرا لشبكة الأخبار العالمية "cnn"، حول قصر البارون الذى يعاد ترميمه حاليا من قبل خبراء وزارة الآثار.



وسلطت "وكالة الأخبار العالمية" الضوء على قصر البارون إمبان في قلب مصر الجديدة، حيث يتم ترميم المبنى التاريخي استعدادًا لاستقبال الزوار قريبا... ويأتي هذا ضمن سلسلة "المقصد.. مصر" والتي تهدف الى الترويج لكل مقصد سياحي في مصر على حدة" وقامت بنشر فيديو التقرير عبر هذا الرابط httpcnn.comstylearticleegypt-palace-restoration-intl-scliindex.html…



ومن المقرر أن يتم افتتاح القصر خلال شهر نوفمبر المقبل، بعد الانتهاء من أعمال تجديده وتطويره، وتحويله إلى "معرض مفتوح" ليحكى تاريخ حى مصر الجديدة وفكرة تأسيسه، وتشمل أعمال تطوير القصر الجارية حاليًا التماثيل والمنحوتات والأعمدة الرخامية واللوحات الجدارية فى الداخل، فضلًا عن مبناه الخارجى.



الجدير بالذكر أن وزارة السياحة قامت بالشراكة مع شبكة CNN العالمية لتنفيذ حملة سياحية دولية للترويج للسياحة المصرية بشكل حديث ومعاصر تجمع بين الصورة وحكاية المكان باستخدام تقنيات الترويج الحديثة، من خلال مزيج مبتكر بين المنصات التليفزيونية والوسائط الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لشبكة CNN .



وتركز الشراكة على إبراز وتسليط الضوء على ما تتمتع به مصر من تنوع في مقاصدها وأماكنها السياحية الكثيرة، إلى جانب دفء وحسن ضيافة شعبها، وذلك من خلال تحديث آليات الترويج السياحى لمصر.