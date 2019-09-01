الرسوم الجمركية الأمريكية ضد الصين تدخل حيز التنفيذ

دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة ضد الصين حيز التنفيذ اليوم الأحد.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق هذا الشهر عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على ما تصل قيمته 300 مليار دولار من السلع الصينية، في الأول من سبتمبر و15 ديسمبر. وسيتم زيادة الرسوم الحالية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 % إلى 30 % اعتبارًا من الأول من أكتوبر. وتشمل الزيادة الجديدة مجموعة واسعة من البضائع.



وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان يرى علاقة بين طريقة الرد الصيني على التظاهرات، والصعوبات الاقتصادية التي يواجهها اقتصادهم تحت الضغط الأمريكي، قال ترامب «نعم أرى علاقة».