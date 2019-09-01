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تقارير ومتابعات

التعليم: مستمرون فى استقبال تظلمات الثانوية العامة للدور الثاني

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 06:06 ص
جريدة الدستور
ريم محمود
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تستقبل زارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تظلمات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، حيث بدأت فى استقبال التظلمات 29 أغسطس الماضي، وتستمر لمدة أسبوعين، أي حتى منتصف سبتمبر الجارى.

وكان قد اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "الدور الثاني" للعام الدراسي 20182019.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلبة الذين كان لهم الحق في أداء امتحان الدور الثاني هذا العام بلغ عددهم 123957 طالبطالبة، منهم 39841 طالبطالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و15482 طالبطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات"، و68652 طالبطالبة بالشعبة الأدبية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الطلاب الحاضرين الذين أدوا الامتحان بلغوا 122456 طالبطالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 113479 طالبطالبة وعدد الطلاب الراسبين 8977 طالبطالبة، بنسبة نجاح 92.6%.

وأعلنت الوزارة عن أنه سيتم فتح باب التقدم للطلاب المتضررين من نتائجهم بدءا من الخميس الموافق 29 أغسطس 2019 ولمدة أسبوعين.

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