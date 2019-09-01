الأسبوع المقبل.. إعلان أرباح ميناء القاهرة الجوى

صرح المهندس أحمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، بأن الشركة بصدد الإعلان عن الأرباح المالية التي حققتها خلال العام المالي 2018 2019، خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بقيادة اللواء طيار أحمد جنينة، رافضًا الكشف عن أرباح الشركة خلال العام المنصرم.



وأضاف رئيس الشركة، في تصريح لـ"الدستور"، أن مطار القاهرة الدولي يشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة إنشائية وتكنولوجية هائلة، فضلًا عن كثافة الحركة الركابية والجوية الهائلة غير المسبوقة، نتيجة خطة وزارة الطيران المدني والتي تتمثل في زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية، استغلالًا لحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.



وأشار إلي أن، موسم الحج لهذا العام شهد انتظامًا جميع شركات الطيران الناقلة لضيوف الرحمن بمرحلتي والسفر والوصول، مؤكدًا حرص مسئولي مطار القاهرة الدولي على تلبية كافة احتياجات الحجاج وشركات الطيران.