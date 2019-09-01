مقتل 8 مزارعين بأيدى بوكو حرام بشمال شرق نيجيريا

قُتل 8 مزارعين نيجيريين يومي الجمعة والسبت بأيدي جهاديين من بوكو حرام بشمال شرق نيجيريا بحسب ما أفاد سكان وأعضاء ميليشيات.



وهاجم رجال مدججون بالسلاح الجمعة قرية بالومري على بعد 15 كلم من مايدوغوري، العاصمة الاقليمية لولاية بورنو، وذبحوا أربعة رجال وأسروا اثنين آخرين.



والسبت "قبض المتمردون على أربعة مزارعين كانوا يعملون في مزارعهم وقطعوا رؤوسهم" في جيدان وايا، إحدى ضواحي مايدوغوري، بحسب ما قال باباكورا كولو زعيم ميليشيا محلية.



والخميس، كان اثنان من سكان بلومري قد قُتلوا ايضا بأيدي جهاديين، وفقا لسكان.



وغالبا ما تهاجم بوكو حرام المزارعين والرعاة، متهمة اياهم بتزويد الجيش والميليشيات بالمعلومات.



وتنشط جماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا، حيث أسفرت هجمات الجهاديين المستمرة منذ نحو عقد عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد زهاء مليونين.