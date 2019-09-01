فيلادلفيا يفوز على حامل اللقب ولويس ينتصر على رابيدز فى الدورى الأمريكى

عرقل فيلادلفيا يونيون الانطلاقة الرائعة لأتلانتا يونايتد في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين وتغلب عليه 3 1 مساء السبت (صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينتش).



وشهدت نفس المرحلة مساء السبت (صباح الأحد) فوز دالاس على سينسيناتي 3 1 ودي سي يونايتد على مضيفه إمباكت مونتريال 3 صفر وكولورادو رابيدز على مضيفه نيويورك ريد بولز 2 صفر وسبورتنج كانساس سيتي على هيوستن دينامو 1 صفر وتعادل نيو إنجلاند ريفوليوشن مع تورنتو 1 1 وكولومبوس كرو مع شيكاغو فاير بنفس النتيجة.



وقلب فيلادلفيا تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 3 1 على أتلانتا يونايتد حامل لقب البطولة ليرفع الفريق رصيده إلى 51 نقطة لينفرد بصدارة مجموعة الشرق بفارق ثلاث نقاط أمام أتلانتا يونايتد الذي تراجع للمركز الثاني.



وأحرز الفنزويلي جوزيف مارتينيز الهدف الوحيد لأتلانتا يونايتد في نهاية الشوط الأول، ورد فيلادلفيا بثلاثية في الشوط الثاني سجلها برندن آرونسون وكاسبر بريزبيلكو وسيرجيو سانتوس في الدقائق 61 و86 و89.



وضاعف دالاس محنة سينسيناتي في المسابقة بالفوز عليه 3 1 ليرفع رصيده إلى 43 نقطة ويقفز للمركز الثاني في مجموعة الغرب فيما تجمد رصيد سينسيناتي عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر الأخير بمجموعة الشرق حيث مني بالهزيمة السابعة مقابل تعادل واحد في آخر ثماني مباريات خاضها بالمسابقة.



وأنهى دالاس الشوط الأول لصالحه بهدف سجله رايان هولينجشيد في الدقيقة 12.